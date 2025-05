Zalando-Aktie im Plus: Nettoergebnis im grünen Bereich

Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Berliner Online-Modehändler, der im DAX börsennotiert ist und kürzlich den Hamburger Mode-Online-Händler About You übernommen hat.

Im Auftaktquartal steigerte Zalando den bereinigten operativen Gewinn EBIT auf 46,7 Millionen Euro von 28,3 Millionen. Die entsprechende Marge verbesserte sich auf 1,9 Prozent von 1,3.

Das EBIT war etwas besser als die im Visible Alpha Konsens erwarteten 45 Millionen Euro, die Marge eine Punktlandung.

Nach Steuern betrug der Gewinn 9,9 Millionen Euro, im Vorjahr hatte Zalando hier noch einen Verlust von 8,6 Millionen verzeichnet.

Im Gesamtjahr will Zalando weiterhin GMV und Umsatz um 4 bis 9 Prozent steigern verglichen mit dem Vorjahr. Das bereinigte EBIT soll weiter in der Spanne 530 bis 590 Millionen Euro landen. Effekte vom Erwerb von About You sind nicht in der Prognose enthalten.

So reagiert die Zalando-Aktie

Die Resultate von Zalando zum ersten Quartal haben am Dienstag vorbörslich die Nachfrage nach den Aktien angetrieben. Zeitweise bewegte sich der Kurs auf der Plattform Tradegate mit bis zu 5 Prozent über dem XETRA-Schlusskurs; zuletzt betrug das Plus noch rund vier Prozent.

Im Kursbereich von 32 bis 33 Euro würde die Papiere in der Spanne der vergangenen Tage bleiben, nachdem es seit Mitte April abwärts gegangen war, beschleunigt Ende April durch einen negativen Analystenkommentar von Morgan Stanley.

Analyst Richard Chamberlain von der kanadischen Bank RBC urteilte nun in einem ersten Kommentar, das erste Quartal des Online-Modehändlers habe im Hinblick auf den Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) leicht über den Erwartungen gelegen.

Der Ausblick wurde vom Unternehmen bestätigt. Georgina Johanan von JPMorgan schrieb, die Neuigkeiten sollten ausreichen, um die Aktie zu stützen.

