Zalando-Aktie leichter: Zalando stellt Vorstand neu auf - Co-CEO Rolle geht von Schneider an Schröder

Zalando passt die Verantwortungsbereiche im Vorstandsteam zum 1. September an.

Damit soll die aktualisierte Strategie rund um die zwei Wachstumsfelder Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B) effektiv umgesetzt werden.

Mitgründer und Co-CEO David Schneider will sich künftig im Vorstand auf strategische Partnerschaften und Markenbeziehungen fokussieren. Schneider übergibt seine Co-CEO Rolle an Chief Operating Officer David Schröder, der die Skalierung des B2B-Wachstumsfeldes und die Weiterentwicklung von Zalandos Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur vorantreiben soll. Schröder war bis 2022 Chief Financial Officer.

Mitgründer und Co-CEO Robert Gentz bleibt Co-CEO und soll das B2C-Wachstumsfeld weiter ausbauen. Chief People Officer Astrid Arndt und Chief Financial Officer Sandra Dembeck sollen den Beitrag von Zalandos zentralen Unternehmensfunktionen weiter stärken.

Via XETRA geben Zalando-Aktien zeitweise um 0,48 Prozent nach auf 24,63 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)