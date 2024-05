Zalando-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando anlässlich der jüngst veröffentlichen Quartalszahlen von 25,00 auf 25,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Online-Modehändler liefere mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebit) beständig, schrieb Analyst Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sei eine Erholung im Konsumentengeschäft immer noch nötig.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:51 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 25,57 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 0,27 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 368 882 Zalando-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 19,2 Prozent zu Buche. Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 06.08.2024 präsentieren.

