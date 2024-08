Zurich-Aktie höher: Kurt Möller wird neuer Interimschef bei Zurich Österreich

Er folgt auf Andrea Stürmer, die ihr Mandat mit 19. September wunschgemäß zurücklegt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Möller wird das Österreich-Geschäft der Versicherung bis auf Weiteres leiten. Stürmer werde Zurich künftig in beratender Funktion zur Seite stehen, heißt es.

Die Zurich-Aktie legte an der SIX in der Schweiz letztlich 1,04 Prozent auf 494,60 CHF zu.

APA