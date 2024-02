Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich schwächer

Derzeit halten sich die Börsianer in Europa zurück.

Der STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,17 Prozent auf 4 213,77 Punkte zurück. Zuvor ging der STOXX 50 0,044 Prozent höher bei 4 222,70 Punkten in den Handel, nach 4 220,86 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 4 227,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 213,76 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der STOXX 50 bereits um 0,079 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 097,22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.11.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 907,03 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 09.02.2023, einen Wert von 3 912,02 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 2,98 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 250,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 1,48 Prozent auf 4,83 GBP), RELX (+ 1,12 Prozent auf 33,38 GBP), GSK (+ 0,67 Prozent auf 16,62 GBP), Novartis (+ 0,45 Prozent auf 88,37 CHF) und UBS (+ 0,29 Prozent auf 24,21 CHF). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Glencore (-2,92 Prozent auf 3,85 GBP), Siemens (-2,82 Prozent auf 165,00 EUR), Nestlé (-2,61 Prozent auf 95,77 CHF), BAT (-2,07 Prozent auf 24,33 GBP) und HSBC (-1,72 Prozent auf 6,09 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die Glencore-Aktie aufweisen. 11 529 618 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 491,719 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die Bayer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

