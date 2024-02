Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach

Der FTSE 100 gönnte sich am Abend eine Verschnaufpause.

Der FTSE 100 beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 7 683,02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,391 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 684,30 Punkten, nach 7 684,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7 669,71 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 698,29 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, wies der FTSE 100 einen Wert von 7 635,09 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.11.2023, betrug der FTSE 100-Kurs 7 460,70 Punkte. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 27.02.2023, den Stand von 7 935,11 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,499 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 7 764,37 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Vodafone Group (+ 3,51 Prozent auf 0,68 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,31 Prozent auf 170,80 GBP), Anglo American (+ 2,07 Prozent auf 17,62 GBP), SSE (+ 1,92 Prozent auf 15,94 GBP) und Burberry (+ 1,90 Prozent auf 13,12 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Imperial Brands (-4,84 Prozent auf 17,31 GBP), Croda International (-3,16 Prozent auf 47,48 GBP), Unilever (-2,01 Prozent auf 39,16 GBP), Informa (-1,89 Prozent auf 8,10 GBP) und Frasers Group (-1,86 Prozent auf 8,16 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 142 266 407 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 187,826 Mrd. Euro macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Aktien auf

Unter den FTSE 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vodafone Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,90 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

