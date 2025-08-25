Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Ende des Montagshandels

Der Dow Jones verlor im NYSE-Handel zum Handelsende 0,77 Prozent auf 45 282,47 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,246 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 44 952,88 Zählern und damit 1,49 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (45 631,74 Punkte).

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 45 273,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 45 605,25 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 25.07.2025, einen Stand von 44 901,92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, den Stand von 41 603,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, bei 41 175,08 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 6,82 Prozent. 45 757,84 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 1,02 Prozent auf 179,81 USD), Nike (+ 1,01 Prozent auf 79,17 USD), Chevron (+ 0,01 Prozent auf 158,20 USD), Salesforce (-0,17 Prozent auf 247,87 USD) und McDonalds (-0,20 Prozent auf 313,44 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Merck (-2,36 Prozent auf 85,31 USD), 3M (-1,81 Prozent auf 155,85 USD), Amgen (-1,79 Prozent auf 288,47 USD), Coca-Cola (-1,71 Prozent auf 68,93 USD) und Sherwin-Williams (-1,59 Prozent auf 367,00 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35 098 793 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,707 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,16 Prozent.

