Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer

Derzeit ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0,45 Prozent auf 37 512,62 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 10,871 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,944 Prozent leichter bei 37 327,37 Punkten in den Dienstagshandel, nach 37 683,01 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 37 523,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 37 373,30 Punkten lag.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, notierte der Dow Jones bei 36 247,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.10.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 604,65 Punkten auf. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 09.01.2023, bei 33 517,65 Punkten.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Merck (+ 1,00 Prozent auf 118,55 USD), Salesforce (+ 0,82 Prozent auf 263,01 USD), Visa (+ 0,12 Prozent auf 262,85 USD), Procter Gamble (+ 0,07 Prozent auf 148,80 USD) und Johnson Johnson (-0,06 Prozent auf 161,44 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Walgreens Boots Alliance (-2,59 Prozent auf 24,97 USD), Verizon (-2,44 Prozent auf 39,12 USD), Chevron (-1,93 Prozent auf 146,61 USD), Dow (-1,73 Prozent auf 54,13 USD) und Cisco (-1,44 Prozent auf 49,74 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 3 276 043 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,572 Bio. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,78 erwartet. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at