Cisco Systems Aktie
ISIN: ARDEUT110095
|Starkes Ergebnis
|
13.11.2025 20:48:37
Cisco überzeugt Anleger mit gutem Jahresbeginn - Aktie im Aufwind
Im ersten Quartal legte der Umsatz um 8 Prozent auf 14,9 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit etwas weniger gerechnet. Der Gewinn stieg unter dem Strich um 5 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar.
Die im Dow Jones und NASDAQ 100 gelistete Cisco-Aktie sprang am Donnerstag im frühen Handel bis auf 79,50 Dollar hoch. Damit näherte sich der Titel seinem Rekordhoch von 82 Dollar aus dem Jahr 2000. Zuletzt gewann die Cisco-Aktie via NASDAQ noch 4,26 Prozent auf 77,11 Dollar.
Analysten zufolge zeigen die Quartalszahlen, dass das Unternehmen Fortschritte bei seinen Bemühungen macht, sich ein größeres Stück vom KI-Kuchen abzuschneiden. Zahlreiche Institute hoben ihr Kursziel teilweise über das bisherige Rekordhoch an.
Der Börsenwert von Cisco kletterte im bisherigen Jahresverlauf um ein knappes Drittel auf 306 Milliarden Dollar. Die Aktie schnitt damit seit Ende 2024 besser ab als der Dow Jones oder der NASDAQ 100. In den fünf Jahren davor hatte das Papier allerdings mit einem Plus von lediglich 23 Prozent deutlich schlechter abgeschnitten als viele andere Technologietitel oder Standardwerte.
/he/zb/he
SAN JOSE (dpa-AFX)
