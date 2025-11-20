NASDAQ Composite Index-Wert ON Semiconductor-Aktie: So viel Verlust hätte eine ON Semiconductor-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen ON Semiconductor-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde das ON Semiconductor-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 67,31 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,486 ON Semiconductor-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 46,12 USD gerechnet, wäre die Investition nun 68,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,48 Prozent verringert.

ON Semiconductor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 18,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at