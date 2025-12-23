Airbus Aktie
|Index-Performance
|
23.12.2025 12:27:19
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächelt am Dienstagmittag
Am Dienstag tendiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,14 Prozent tiefer bei 8 109,71 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,465 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,012 Prozent leichter bei 8 120,08 Punkten, nach 8 121,07 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 127,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 099,04 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 7 982,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, lag der CAC 40-Kurs bei 7 872,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.12.2024, wies der CAC 40 einen Stand von 7 272,32 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,68 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern verzeichnet.
Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 27 850 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 311,824 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Fokus
2025 präsentiert die Worldline SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent bei der Carrefour-Aktie an.
