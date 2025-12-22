Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich schwächer

Am Montag verliert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,36 Prozent auf 8 121,85 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,465 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,195 Prozent auf 8 135,52 Punkte an der Kurstafel, nach 8 151,38 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8 143,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 112,61 Punkten lag.

CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 7 982,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, lag der CAC 40 bei 7 830,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der CAC 40 7 274,48 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 9,85 Prozent aufwärts. Bei 8 314,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 32 691 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 311,824 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf

Die Worldline SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,17 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at