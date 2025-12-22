Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|CAC 40-Kursverlauf
|
22.12.2025 12:26:55
Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich schwächer
Am Montag verliert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,36 Prozent auf 8 121,85 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,465 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,195 Prozent auf 8 135,52 Punkte an der Kurstafel, nach 8 151,38 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 8 143,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 8 112,61 Punkten lag.
CAC 40 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 7 982,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, lag der CAC 40 bei 7 830,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der CAC 40 7 274,48 Punkte auf.
Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 9,85 Prozent aufwärts. Bei 8 314,23 Punkten markierte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 763,76 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 32 691 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 311,824 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Aktien auf
Die Worldline SA-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,17 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.mehr Nachrichten
|
12:26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
19.12.25
|Optimismus in Paris: CAC 40 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.12.25
|Verluste in Paris: CAC 40 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
19.12.25
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.12.25
|CAC 40 aktuell: CAC 40 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
18.12.25
|Euronext-Handel: CAC 40 bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
18.12.25
|Freundlicher Handel in Paris: So performt der CAC 40 am Nachmittag (finanzen.at)