Schwache Performance in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels leichter

Der CAC 40 sank im Euronext-Handel letztendlich um 0,37 Prozent auf 8 121,07 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,465 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,195 Prozent schwächer bei 8 135,52 Punkten in den Handel, nach 8 151,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 143,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 099,45 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 7 982,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 830,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wies der CAC 40 einen Wert von 7 274,48 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 9,84 Prozent nach oben. Bei 8 314,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. 6 763,76 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 180 828 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 311,824 Mrd. Euro im CAC 40 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Aktien

Die Worldline SA-Aktie präsentiert mit 1,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Carrefour-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,17 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

