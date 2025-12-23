Worldline Aktie

Worldline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116LR / ISIN: FR0011981968

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
CAC 40 aktuell 23.12.2025 15:59:01

Euronext-Handel CAC 40 in Rot

Euronext-Handel CAC 40 in Rot

Beim CAC 40 stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Am Dienstag tendiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,04 Prozent tiefer bei 8 117,86 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,465 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,012 Prozent schwächer bei 8 120,08 Punkten, nach 8 121,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 127,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 088,41 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der CAC 40 auf 7 982,65 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 872,02 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Wert von 7 272,32 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,79 Prozent zu. Bei 8 314,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 56 437 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 311,824 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Carrefour-Aktie mit 7,24 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Worldline SAmehr Nachrichten