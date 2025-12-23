Euronext-Handel CAC 40 in Rot

Beim CAC 40 stehen die Signale am Nachmittag auf Stabilisierung.

Am Dienstag tendiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,04 Prozent tiefer bei 8 117,86 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,465 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0,012 Prozent schwächer bei 8 120,08 Punkten, nach 8 121,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8 127,07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 088,41 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der CAC 40 auf 7 982,65 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 7 872,02 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Wert von 7 272,32 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 9,79 Prozent zu. Bei 8 314,23 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 763,76 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

CAC 40-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. 56 437 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 311,824 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die Carrefour-Aktie mit 7,24 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

