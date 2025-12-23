Handel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsstart leichter

Das macht der CAC 40 am zweiten Tag der Woche.

Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 09:12 Uhr 0,04 Prozent auf 8 117,70 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,465 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,012 Prozent auf 8 120,08 Punkte an der Kurstafel, nach 8 121,07 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8 111,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 8 120,08 Einheiten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 7 982,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, notierte der CAC 40 bei 7 872,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 272,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 9,79 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Bei 6 763,76 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 sticht die Airbus SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 717 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 311,824 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet mit 1,94 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index bietet die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at