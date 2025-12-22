Stellantis Aktie
WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9
|Index-Performance
|
22.12.2025 15:58:57
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein
Am Montag tendiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,48 Prozent schwächer bei 8 112,53 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,465 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,195 Prozent schwächer bei 8 135,52 Punkten, nach 8 151,38 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 143,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 101,12 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 982,65 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 7 830,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 274,48 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 763,76 Zählern.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 68 208 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 311,824 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder
Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der Carrefour-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Stellantismehr Nachrichten
|
15:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Paris: CAC 40 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
20.12.25
|EU plan to relax petrol car ban dismissed by Fiat maker (Financial Times)
|
19.12.25
|Optimismus in Paris: CAC 40 letztendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
19.12.25
|Verluste in Paris: CAC 40 fällt am Freitagnachmittag zurück (finanzen.at)
|
19.12.25
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.12.25
|CAC 40 aktuell: CAC 40 verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Worldline SAmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,10
|-0,13%
|Carrefour S.A.
|14,30
|0,42%
|Engie (ex GDF Suez)
|22,04
|-1,69%
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|627,60
|-0,22%
|Stellantis
|9,46
|-4,92%
|Worldline SA
|1,47
|-3,87%
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8 104,45
|-0,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVorweihnachtliche Ruhe: Dow freundlich -- ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren zum Wochenstart abwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.