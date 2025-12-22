CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 legt den Rückwärtsgang ein

Am Montag tendiert der CAC 40 um 15:42 Uhr via Euronext 0,48 Prozent schwächer bei 8 112,53 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,465 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,195 Prozent schwächer bei 8 135,52 Punkten, nach 8 151,38 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Montag bei 8 143,38 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8 101,12 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7 982,65 Punkten auf. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 7 830,11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 274,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 9,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6 763,76 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 68 208 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 311,824 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent bei der Carrefour-Aktie an.

Redaktion finanzen.at