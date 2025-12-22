Stellantis Aktie

WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

CAC 40-Performance 22.12.2025 09:29:03

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 liegt zum Handelsstart im Minus

Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Montag tendiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,13 Prozent schwächer bei 8 141,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,465 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,195 Prozent schwächer bei 8 135,52 Punkten in den Handel, nach 8 151,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 8 143,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 135,27 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 7 982,65 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Wert von 7 830,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 274,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,11 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 496 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 311,824 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SEmehr Analysen

07:30 Airbus Outperform Bernstein Research
18.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
16.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
10.12.25 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 196,32 0,49% Airbus SE
Carrefour S.A. 14,30 0,42% Carrefour S.A.
Engie (ex GDF Suez) 21,91 -2,27% Engie (ex GDF Suez)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 632,40 0,54% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Stellantis 9,69 -2,59% Stellantis
Worldline SA 1,47 -3,87% Worldline SA

Indizes in diesem Artikel

CAC 40 8 125,13 -0,32%

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt kommen zum Wochenstart nicht vom Fleck. Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

