Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 liegt zum Handelsstart im Minus

Der CAC 40 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Am Montag tendiert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,13 Prozent schwächer bei 8 141,11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,465 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,195 Prozent schwächer bei 8 135,52 Punkten in den Handel, nach 8 151,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 8 143,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8 135,27 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 7 982,65 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Wert von 7 830,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7 274,48 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 10,11 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8 314,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6 763,76 Punkten.

Die teuersten CAC 40-Unternehmen

Im CAC 40 weist die Airbus SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 496 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 311,824 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Carrefour-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at