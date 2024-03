Zurückhaltung in Wien: ATX gibt nachmittags nach

Der ATX notiert am dritten Tag der Woche im negativen Bereich.

Um 15:41 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,24 Prozent auf 3 445,60 Punkte an der ATX-Kurstafel. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 109,922 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 453,18 Zählern und damit 0,020 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3 453,88 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 432,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 463,01 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,03 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 20.02.2024, notierte der ATX bei 3 395,14 Punkten. Der ATX verzeichnete vor drei Monaten, am 20.12.2023, den Wert von 3 397,62 Punkten. Der ATX lag noch vor einem Jahr, am 20.03.2023, bei 3 140,90 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,984 Prozent zu. Bei 3 489,80 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Punkten registriert.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im ATX sind derzeit Lenzing (+ 11,49 Prozent auf 29,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,60 Prozent auf 43,40 EUR), voestalpine (+ 1,04 Prozent auf 25,26 EUR), Österreichische Post (+ 0,96 Prozent auf 31,40 EUR) und OMV (+ 0,83 Prozent auf 42,61 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Raiffeisen (-10,45 Prozent auf 17,48 EUR), Vienna Insurance (-1,06 Prozent auf 27,95 EUR), CA Immobilien (-0,78 Prozent auf 31,90 EUR), Telekom Austria (-0,65 Prozent auf 7,61 EUR) und IMMOFINANZ (-0,65 Prozent auf 22,90 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 1 345 217 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 23,555 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,63 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,48 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at