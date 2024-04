Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich leichter

Der ATX gibt sich am Mittag schwächer.

Um 12:09 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 0,44 Prozent schwächer bei 3 522,76 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 113,005 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,110 Prozent schwächer bei 3 534,49 Punkten, nach 3 538,38 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX betrug 3 511,70 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 534,49 Zähler.

So bewegt sich der ATX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX bislang ein Minus von 0,877 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 19.03.2024, bei 3 453,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.01.2024, stand der ATX bei 3 344,38 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.04.2023, bei 3 262,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 3,25 Prozent. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 3 598,65 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

ATX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit EVN (+ 2,08 Prozent auf 27,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,71 Prozent auf 47,65 EUR), IMMOFINANZ (+ 1,07) Prozent auf 23,65 EUR), Verbund (+ 0,78 Prozent auf 70,70 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,62 Prozent auf 8,17 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Lenzing (-4,12 Prozent auf 29,10 EUR), Raiffeisen (-1,51 Prozent auf 16,98 EUR), AT S (AT&S) (-1,14 Prozent auf 18,14 EUR), OMV (-1,05 Prozent auf 43,42 EUR) und Andritz (-0,88 Prozent auf 56,60 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 207 094 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX mit 24,284 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert mit 3,09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 9,33 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

