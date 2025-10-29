Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime am Nachmittag in der Verlustzone

Derzeit halten sich die Börsianer in Wien zurück.

Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,07 Prozent auf 2 336,10 Punkte. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 2 337,68 Punkte an der Kurstafel, nach 2 337,62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 349,30 Punkte, das Tagestief hingegen 2 331,67 Zähler.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0,187 Prozent. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 29.09.2025, den Wert von 2 320,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 296,34 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 29.10.2024, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 789,56 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 27,94 Prozent zu Buche. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 428,97 Punkten. Bei 1 745,07 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit AT S (AT&S) (+ 2,44 Prozent auf 31,55 EUR), UBM Development (+ 1,69 Prozent auf 24,00 EUR), OMV (+ 1,65 Prozent auf 46,90 EUR), Flughafen Wien (+ 1,53 Prozent auf 53,20 EUR) und Addiko Bank (+ 1,44 Prozent auf 21,10 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Kapsch TrafficCom (-4,49 Prozent auf 6,38 EUR), Marinomed Biotech (-3,17 Prozent auf 19,85 EUR), ZUMTOBEL (-2,75 Prozent auf 3,71 EUR), voestalpine (-2,39 Prozent auf 31,06 EUR) und STRABAG SE (-1,84 Prozent auf 69,30 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 222 075 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 32,661 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at