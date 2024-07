Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt zum Ende des Mittwochshandels

Der SLI zeigte sich am dritten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,49 Prozent tiefer bei 1 971,56 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,448 Prozent tiefer bei 1 972,32 Punkten in den Handel, nach 1 981,20 Punkten am Vortag.

Bei 1 966,33 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 976,86 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0,218 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 24.06.2024, lag der SLI noch bei 1 963,32 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, wurde der SLI mit einer Bewertung von 1 856,63 Punkten gehandelt. Der SLI notierte noch vor einem Jahr, am 24.07.2023, bei 1 761,61 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 11,80 Prozent nach oben. Bei 2 009,70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell SGS SA (+ 10,38 Prozent auf 92,10 CHF), Givaudan (+ 1,72 Prozent auf 4 201,00 CHF), Sandoz (+ 1,13 Prozent auf 35,02 CHF), Alcon (+ 0,37 Prozent auf 81,12 CHF) und Lonza (+ 0,23 Prozent auf 522,60 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Temenos (-5,57 Prozent auf 61,00 CHF), VAT (-3,06 Prozent auf 434,30 CHF), Geberit (-2,60 Prozent auf 553,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,07 Prozent auf 48,37 CHF) und UBS (-2,04 Prozent auf 26,85 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 4 020 609 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 251,495 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Aktien auf

2024 präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at