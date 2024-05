Zurückhaltung in Zürich: SLI sackt zum Start ab

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,86 Prozent schwächer bei 1 944,77 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 0,683 Prozent schwächer bei 1 948,28 Punkten, nach 1 961,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 1 949,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 944,75 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang Verluste von 0,800 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 24.04.2024, den Stand von 1 856,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 869,30 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 24.05.2023, den Stand von 1 762,68 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 10,28 Prozent. Bei 1 967,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ams (+ 0,36 Prozent auf 1,40 CHF), Lonza (+ 0,08 Prozent auf 512,40 CHF), Schindler (-0,17) Prozent auf 239,00 CHF), SGS SA (-0,19 Prozent auf 84,48 CHF) und Julius Bär (-0,36 Prozent auf 55,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen Partners Group (-3,97 Prozent auf 1 209,00 CHF), Temenos (-1,71 Prozent auf 57,40 CHF), VAT (-1,44 Prozent auf 492,00 CHF), Straumann (-1,42 Prozent auf 118,30 CHF) und Novartis (-1,34 Prozent auf 91,53 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Unternehmen

Aktuell weist die ams-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 324 845 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 245,317 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,22 Prozent bei der Swiss Re-Aktie an.

