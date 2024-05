Zurückhaltung in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Freitagmittag

Am Freitag tendiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,43 Prozent tiefer bei 1 953,15 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,683 Prozent auf 1 948,28 Punkte an der Kurstafel, nach 1 961,67 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 1 944,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 953,96 Punkten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,372 Prozent. Der SLI stand noch vor einem Monat, am 24.04.2024, bei 1 856,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 869,30 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 24.05.2023, mit 1 762,68 Punkten bewertet.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 10,75 Prozent zu Buche. Bei 1 967,38 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Lonza (+ 0,78 Prozent auf 516,00 CHF), Schindler (+ 0,58 Prozent auf 240,80 CHF), Richemont (+ 0,56 Prozent auf 143,05 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,37 Prozent auf 244,60 CHF) und SGS SA (+ 0,24 Prozent auf 84,84 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Partners Group (-2,50 Prozent auf 1 227,50 CHF), ams (-1,91 Prozent auf 1,36 CHF), Temenos (-1,54 Prozent auf 57,50 CHF), Novartis (-1,50 Prozent auf 91,38 CHF) und Straumann (-1,38 Prozent auf 118,35 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 024 141 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 245,317 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,21 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

