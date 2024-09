Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX aktuell

Um 15:41 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,41 Prozent auf 25 209,82 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 246,486 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,781 Prozent höher bei 25 301,86 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 105,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 180,48 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 498,19 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 0,436 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.08.2024, betrug der MDAX-Kurs 24 152,88 Punkte. Vor drei Monaten, am 12.06.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 772,92 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 12.09.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 089,87 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 6,07 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 23 476,10 Punkten.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,28 Prozent auf 121,70 EUR), AIXTRON SE (+ 3,90 Prozent auf 15,60 EUR), Stabilus SE (+ 2,83 Prozent auf 36,35 EUR), TeamViewer (+ 2,82 Prozent auf 11,67 EUR) und Delivery Hero (+ 2,49 Prozent auf 27,57 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,25 Prozent auf 36,10 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,57 Prozent auf 56,50 EUR), HelloFresh (-1,56 Prozent auf 7,58 EUR), Aroundtown SA (-1,39 Prozent auf 2,70 EUR) und Fraport (-0,72 Prozent auf 46,86 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3 158 873 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 19,600 Mrd. Euro macht die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Die TRATON-Aktie weist mit 5,13 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at