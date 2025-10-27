thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|thyssenkrupp-Investmentbeispiel
|
27.10.2025 10:04:55
MDAX-Papier thyssenkrupp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in thyssenkrupp von vor 5 Jahren eingebracht
Die thyssenkrupp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen thyssenkrupp-Anteile an diesem Tag bei 4,17 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 24,004 thyssenkrupp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.10.2025 auf 9,18 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 220,45 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 120,45 Prozent gleich.
Der Marktwert von thyssenkrupp betrug jüngst 5,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
