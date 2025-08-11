Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Index im Blick
|
11.08.2025 09:29:45
Zuversicht in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start des Montagshandels steigen
Am Montag notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,25 Prozent höher bei 9 118,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,661 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 095,73 Punkte an der Kurstafel, nach 9 095,73 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 121,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 093,18 Zählern.
So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 11.07.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 941,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 554,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Stand von 8 168,10 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,40 Prozent nach oben. Bei 9 190,73 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Pershing Square (+ 1,40 Prozent auf 40,68 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,31 Prozent auf 3,79 GBP), BAT (+ 1,16 Prozent auf 42,77 GBP), AstraZeneca (+ 1,01 Prozent auf 110,32 GBP) und Diageo (+ 0,99 Prozent auf 20,41 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil SSE (-1,99 Prozent auf 17,69 GBP), Melrose Industries (-1,66 Prozent auf 5,81 GBP), Ocado Group (-1,46 Prozent auf 3,90 GBP), BAE Systems (-0,98 Prozent auf 17,21 GBP) und Rolls-Royce (-0,69 Prozent auf 10,64 GBP) unter Druck.
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2 059 448 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 195,516 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der FTSE 100-Titel
2025 weist die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die WPP 2012-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Lloyds Banking Groupmehr Nachrichten
|
09:29
|Zuversicht in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
08.08.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
08.08.25
|Handel in London: FTSE 100 gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
08.08.25
|Aufschläge in London: Börsianer lassen FTSE 100 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
08.08.25
|Optimismus in London: FTSE 100 legt zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
07.08.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Donnerstagshandel in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
07.08.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Lloyds Banking Groupmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ashtead plc
|58,00
|0,00%
|AstraZeneca PLC
|126,20
|0,16%
|BAE Systems plc
|19,46
|-2,65%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,85
|0,21%
|Diageo plc
|23,50
|0,43%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,30
|0,02%
|Lloyds Banking Group
|0,96
|0,84%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|6,72
|1,82%
|Ocado Group PLC
|4,52
|1,51%
|Pershing Square Holdings
|46,45
|1,20%
|Rolls-Royce Plc
|12,54
|0,00%
|SSE Plc
|20,80
|-0,95%
|WPP 2012 PLC
|4,28
|1,42%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 121,32
|0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerPositiver Wochenstart: ATX zum Start etwas tiefer -- DAX mit freundlicher Eröffnung -- Börsen in China in Grün - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt gibt zum Handelsauftakt am Montag leicht nach, während der deutsche Leitindex etwas fester eröffnet. Die asiatische Börsen legen zum Wochenauftakt zu.