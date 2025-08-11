Lloyds Banking Group Aktie

Lloyds Banking Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Index im Blick 11.08.2025 09:29:45

Zuversicht in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start des Montagshandels steigen

Zuversicht in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start des Montagshandels steigen

Der FTSE 100 bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Am Montag notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,25 Prozent höher bei 9 118,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,661 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 095,73 Punkte an der Kurstafel, nach 9 095,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 121,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 093,18 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 11.07.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 941,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 554,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Stand von 8 168,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,40 Prozent nach oben. Bei 9 190,73 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Pershing Square (+ 1,40 Prozent auf 40,68 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,31 Prozent auf 3,79 GBP), BAT (+ 1,16 Prozent auf 42,77 GBP), AstraZeneca (+ 1,01 Prozent auf 110,32 GBP) und Diageo (+ 0,99 Prozent auf 20,41 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil SSE (-1,99 Prozent auf 17,69 GBP), Melrose Industries (-1,66 Prozent auf 5,81 GBP), Ocado Group (-1,46 Prozent auf 3,90 GBP), BAE Systems (-0,98 Prozent auf 17,21 GBP) und Rolls-Royce (-0,69 Prozent auf 10,64 GBP) unter Druck.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2 059 448 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 195,516 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

2025 weist die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die WPP 2012-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lloyds Banking Groupmehr Nachrichten

Analysen zu Lloyds Banking Groupmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ashtead plc 58,00 0,00% Ashtead plc
AstraZeneca PLC 126,20 0,16% AstraZeneca PLC
BAE Systems plc 19,46 -2,65% BAE Systems plc
BAT PLC (British American Tobacco) 48,85 0,21% BAT PLC (British American Tobacco)
Diageo plc 23,50 0,43% Diageo plc
International Consolidated Airlines S.A. 4,30 0,02% International Consolidated Airlines S.A.
Lloyds Banking Group 0,96 0,84% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 6,72 1,82% Melrose Industries PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 4,52 1,51% Ocado Group PLC
Pershing Square Holdings 46,45 1,20% Pershing Square Holdings
Rolls-Royce Plc 12,54 0,00% Rolls-Royce Plc
SSE Plc 20,80 -0,95% SSE Plc
WPP 2012 PLC 4,28 1,42% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 121,32 0,28%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Positiver Wochenstart: ATX zum Start etwas tiefer -- DAX mit freundlicher Eröffnung -- Börsen in China in Grün - Feiertag in Japan
Der heimische Aktienmarkt gibt zum Handelsauftakt am Montag leicht nach, während der deutsche Leitindex etwas fester eröffnet. Die asiatische Börsen legen zum Wochenauftakt zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen