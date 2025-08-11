Zuversicht in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start des Montagshandels steigen

Der FTSE 100 bleibt auch heute im Aufwärtstrend.

Am Montag notiert der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE 0,25 Prozent höher bei 9 118,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,661 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 095,73 Punkte an der Kurstafel, nach 9 095,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 121,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 093,18 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 11.07.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 941,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 554,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, einen Stand von 8 168,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,40 Prozent nach oben. Bei 9 190,73 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Bei 7 544,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Pershing Square (+ 1,40 Prozent auf 40,68 GBP), International Consolidated Airlines (+ 1,31 Prozent auf 3,79 GBP), BAT (+ 1,16 Prozent auf 42,77 GBP), AstraZeneca (+ 1,01 Prozent auf 110,32 GBP) und Diageo (+ 0,99 Prozent auf 20,41 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil SSE (-1,99 Prozent auf 17,69 GBP), Melrose Industries (-1,66 Prozent auf 5,81 GBP), Ocado Group (-1,46 Prozent auf 3,90 GBP), BAE Systems (-0,98 Prozent auf 17,21 GBP) und Rolls-Royce (-0,69 Prozent auf 10,64 GBP) unter Druck.

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2 059 448 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 195,516 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

2025 weist die WPP 2012-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die WPP 2012-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

