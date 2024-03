Zuversicht in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus

So bewegt sich der FTSE 100 am Mittwochmorgen.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,11 Prozent höher bei 7 756,17 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,377 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 7 747,81 Zählern und damit 0,000 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7 747,81 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7 758,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7 747,81 Punkten.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.02.2024, lag der FTSE 100 bei 7 512,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.12.2023, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 548,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 548,63 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,449 Prozent zu. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 7 764,58 Punkten. Bei 7 404,08 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Flutter Entertainment (+ 2,56 Prozent auf 176,55 GBP), Associated British Foods (+ 1,65 Prozent auf 23,36 GBP), Glencore (+ 1,55 Prozent auf 4,06 GBP), National Grid (+ 1,45 Prozent auf 10,51 GBP) und Centrica (+ 1,25 Prozent auf 1,30 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil InterContinental Hotels Group (-1,71 Prozent auf 82,62 GBP), Ocado Group (-1,07 Prozent auf 4,62 GBP), Rio Tinto (-0,98 Prozent auf 48,66 GBP), Fresnillo (-0,86 Prozent auf 4,60 GBP) und Rentokil Initial (-0,83 Prozent auf 4,91 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 3 677 560 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 189,537 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

In diesem Jahr hat die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,60 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at