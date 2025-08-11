AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|FTSE 100 im Blick
|
11.08.2025 12:27:09
Zuversicht in London: mittags Gewinne im FTSE 100
Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,25 Prozent höher bei 9 118,84 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,661 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9 095,73 Punkte an der Kurstafel, nach 9 095,73 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 9 132,83 Punkte, das Tagestief hingegen 9 093,18 Zähler.
FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 11.07.2025, wurde der FTSE 100 auf 8 941,12 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 554,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Wert von 8 168,10 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 10,40 Prozent zu Buche. 9 190,73 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Marks Spencer (+ 2,35 Prozent auf 3,40 GBP), Fresnillo (+ 1,91 Prozent auf 17,34 GBP), WPP 2012 (+ 1,85 Prozent auf 3,74 GBP), Pershing Square (+ 1,60 Prozent auf 40,76 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (+ 1,55 Prozent auf 17,67 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Ocado Group (-4,45 Prozent auf 3,78 GBP), SSE (-2,33 Prozent auf 17,63 GBP), RS Group (-1,77 Prozent auf 5,55 GBP), BAE Systems (-1,67 Prozent auf 17,09 GBP) und Croda International (-1,40 Prozent auf 25,33 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 10 821 010 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 195,516 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick
Die WPP 2012-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die WPP 2012-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,68 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ashtead plc
|58,00
|0,00%
|AstraZeneca PLC
|126,20
|0,16%
|BAE Systems plc
|19,68
|-1,53%
|Croda International PLC Registered Shs
|29,30
|-0,07%
|Fresnillo PLC
|19,26
|-0,41%
|Hikma Pharmaceuticals PLCShs
|19,50
|-1,02%
|Lloyds Banking Group
|0,96
|0,84%
|Marks & Spencer plc
|3,80
|1,06%
|Ocado Group PLC
|4,52
|1,51%
|Pershing Square Holdings
|46,45
|1,20%
|RS Group PLC Registered Shs
|6,28
|0,08%
|SSE Plc
|20,80
|-0,95%
|WPP 2012 PLC
|4,28
|1,42%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|9 117,73
|0,24%