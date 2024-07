Zuversicht in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Montagnachmittag zu

Um 20:01 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0,11 Prozent auf 39 160,82 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,018 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,068 Prozent schwächer bei 39 092,39 Punkten in den Montagshandel, nach 39 118,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39 438,36 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39 037,94 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, stand der Dow Jones bei 38 686,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 39 566,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 34 407,60 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 3,83 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 40 077,40 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 3,34 Prozent auf 127,94 USD), Apple (+ 2,97 Prozent auf 216,87 USD), Boeing (+ 2,39 Prozent auf 186,36 USD), Goldman Sachs (+ 2,23 Prozent auf 462,39 USD) und Amazon (+ 2,12 Prozent auf 197,35 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-2,79 Prozent auf 495,06 USD), Home Depot (-2,07 Prozent auf 337,11 USD), McDonalds (-1,77 Prozent auf 250,34 USD), Walt Disney (-1,31 Prozent auf 97,99 USD) und 3M (-1,24 Prozent auf 100,92 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 9 007 732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,084 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

