Zuversicht in New York: NASDAQ 100 steigt zum Handelsstart

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,87 Prozent fester bei 18 034,11 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,344 Prozent stärker bei 17 940,28 Punkten, nach 17 878,78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 18 035,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 912,86 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 1,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.03.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17 897,87 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.01.2024, lag der NASDAQ 100 bei 16 305,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.04.2023, wies der NASDAQ 100 12 967,20 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 9,01 Prozent zu. 18 464,70 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,28 Prozent auf 169,61 USD), Amazon (+ 1,99 Prozent auf 183,59 USD), ASML (+ 1,94 Prozent auf 971,93 USD), Netflix (+ 1,90 Prozent auf 628,86 USD) und NVIDIA (+ 1,84 Prozent auf 874,88 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Enphase Energy (-5,67 Prozent auf 113,93 USD), Intel (-2,48 Prozent auf 38,75 USD), Tesla (-2,00 Prozent auf 167,69 USD), Warner Bros Discovery (-1,95 Prozent auf 8,28 USD) und Exelon (-1,91 Prozent auf 36,51 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 254 578 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,884 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

