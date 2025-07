Zuversicht in Paris: CAC 40 zeigt sich am Mittag fester

Beim CAC 40 stehen die Signale am vierten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,04 Prozent höher bei 7 853,69 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,333 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,294 Prozent auf 7 873,50 Punkte an der Kurstafel, nach 7 850,43 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7 851,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 898,03 Punkten lag.

CAC 40-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,357 Prozent nach oben. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 24.06.2025, den Wert von 7 615,99 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2025, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 502,78 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2024, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7 513,73 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 6,22 Prozent zu. Bei 8 257,88 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6 763,76 Zählern registriert.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 85 870 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 246,787 Mrd. Euro macht die Hermès (Hermes International)-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,82 zu Buche schlagen. Die Carrefour-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,87 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at