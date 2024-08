Zuversicht in Wien: ATX Prime beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Zum Handelsende legten Börsianer in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Letztendlich ging der ATX Prime den Montagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 1 846,95 Punkten aus dem Montagshandel. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 1 845,60 Punkte an der Kurstafel, nach 1 845,58 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 849,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 1 842,33 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Monat, am 26.07.2024, bei 1 839,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der ATX Prime einen Stand von 1 875,68 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, notierte der ATX Prime bei 1 570,38 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,75 Prozent nach oben. Bei 1 889,08 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Punkten markiert.

ATX Prime-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3,87 Prozent auf 32,20 EUR), Semperit (+ 3,62 Prozent auf 12,60 EUR), UBM Development (+ 1,96 Prozent auf 20,80 EUR), OMV (+ 1,44 Prozent auf 39,50 EUR) und Verbund (+ 1,10 Prozent auf 78,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind derweil Mayr-Melnhof Karton (-4,74 Prozent auf 98,50 EUR), ZUMTOBEL (-3,81 Prozent auf 5,56 EUR), Addiko Bank (-3,28 Prozent auf 17,70 EUR), Frequentis (-1,72 Prozent auf 28,60 EUR) und Lenzing (-1,42 Prozent auf 31,35 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die CA Immobilien-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 559 625 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,873 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,76 erwartet. Die OMV-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at