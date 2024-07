Zuversicht in Zürich: Das macht der SLI am Mittwochmittag

Um 12:10 Uhr verbucht der SLI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 1 962,27 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,117 Prozent auf 1 958,75 Punkte an der Kurstafel, nach 1 956,46 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 962,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 1 956,09 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 0,567 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 10.06.2024, betrug der SLI-Kurs 1 972,77 Punkte. Vor drei Monaten, am 10.04.2024, wies der SLI einen Stand von 1 885,09 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 10.07.2023, einen Wert von 1 713,27 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 11,27 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 993,61 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 742,94 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind aktuell Swisscom (+ 1,65 Prozent auf 524,00 CHF), SGS SA (+ 1,27 Prozent auf 81,58 CHF), UBS (+ 1,07 Prozent auf 27,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,98 Prozent auf 258,70 CHF) und Temenos (+ 0,94 Prozent auf 64,65 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Givaudan (-1,17 Prozent auf 4 321,00 CHF), Logitech (-0,92 Prozent auf 84,24 CHF), VAT (-0,58 Prozent auf 512,40 CHF), ams (-0,49 Prozent auf 1,33 CHF) und Schindler (-0,26 Prozent auf 226,60 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 589 977 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 245,831 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,50 erwartet. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,90 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

