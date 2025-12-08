SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Re von vor einem Jahr gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swiss Re-Investment verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Swiss Re-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 131,30 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7,616 Swiss Re-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.12.2025 auf 129,45 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 985,91 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,41 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Swiss Re zuletzt 35,67 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at