Zuversicht in Zürich: So entwickelt sich der SLI nachmittags

So bewegt sich der SLI am Nachmittag.

Um 15:42 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,28 Prozent stärker bei 1 616,47 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,543 Prozent höher bei 1 620,76 Punkten, nach 1 612,01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 1 622,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 1 614,11 Punkten.

SLI-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 1 714,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, wurde der SLI mit 1 794,28 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, lag der SLI-Kurs bei 1 625,54 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2023 bereits um 3,84 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SLI bereits bei 1 810,36 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 599,02 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Roche (+ 1,72 Prozent auf 241,85 CHF), Novartis (+ 0,92 Prozent auf 84,53 CHF), Swiss Life (+ 0,91) Prozent auf 575,00 CHF), Swisscom (+ 0,90 Prozent auf 539,60 CHF) und Swatch (I) (+ 0,87 Prozent auf 231,30 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil VAT (-3,05 Prozent auf 314,50 CHF), ams (-2,63 Prozent auf 3,11 CHF), Lonza (-1,68 Prozent auf 309,30 CHF), Givaudan (-1,22 Prozent auf 2 989,00 CHF) und Sonova (-0,86 Prozent auf 207,70 CHF) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 569 207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 264,426 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Die Swiss Re-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

