AB InBev Aktie
|67,02EUR
|0,48EUR
|0,72%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Der jüngste, vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Konsens zeige, dass die Schätzungen für das dritte Quartal und das Gesamtjahr realistisch angesetzt seien, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine beständige und verlässliche operative Leistung sowie steigende Kapitalrückflüsse dürften ihm zufolge mittelfristig für eine Aktienrendite (TSR) im zweistelligen Prozentbereich sowie für eine Neubewertung sorgen. Der Brauereikonzern hat sich laut dem Analysten "rasch zur 'Coca-Cola der Bierbranche" entwickelt und nutze seine Größe, sein starkes Portfolio, sein digitales Ökosystem sowie seine verbesserten Marketingfähigkeiten, um sich durchzusetzen./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
86,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
66,88 €
|
Abst. Kursziel*:
28,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,32%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
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|Barclays Capital
|29.09.26
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|AB InBev Buy
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|29.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
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|UBS AG
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|67,02
|0,72%
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|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Henkel vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|09:07
|OMV Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:37
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:35
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:33
|AIR France-KLM Market-Perform
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|08:32
|Ryanair Outperform
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|08:29
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:29
|UBS Overweight
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|Bernstein Research
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|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:23
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:00
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
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|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|AUMOVIO Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
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