AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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01.07.2026 09:26:47

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev von 68 auf 70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen des Brauereikonzerns am 30. Juli dürften eher durchwachsen ausfallen, schrieb Mitch Collett in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Dem Gegenwind durch Kalender- und Währungseffekte stehe der vermutliche Rückenwind durch die Fußball-Weltmeisterschaft gegenüber./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Hold
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
71,56 € 		Abst. Kursziel*:
-2,18%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
71,78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,48%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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