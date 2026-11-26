AB InBev Aktie
|71,44EUR
|-1,44EUR
|-1,98%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Die Nachricht, dass der US-Tabakkonzern Altria ein mögliches Barangebot für Imperial Brands in Erwägung zieht, könnte laut Analyst Edward Mundy dazu führen, dass Altria seine 8,1-prozentige Beteiligung an AB Inbev veräußert. Auf das operative Geschäft des Brauereikonzerns hätte dies keine Auswirkungen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte AB Inbev diese Anteile, die einen Wert von 12,8 Milliarden Dollar haben, selbst erwerben, würde dies Mundy zufolge zu einem Anstieg des Gewinns je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich führen./ck/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2026 / 11:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
86,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
72,98 €
|
Abst. Kursziel*:
17,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,38%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|19:02
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:02
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.11.26
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:02
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|25.11.26
|AB InBev Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|71,44
|-1,98%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:02
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:30
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|16:36
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:15
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:54
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:38
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12:13
|Sanofi Halten
|DZ BANK
|11:53
|KSB Buy
|MPCM
|11:47
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:47
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|Richemont Buy
|UBS AG
|11:42
|AIXTRON Buy
|MPCM
|11:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:18
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:15
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:14
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|11:13
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:13
|Hermès Sell
|UBS AG
|11:00
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:57
|PUMA Neutral
|UBS AG
|10:43
|adidas Sell
|UBS AG
|10:36
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:29
|Prosus Buy
|UBS AG
|10:16
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:55
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Schaeffler Kaufen
|DZ BANK
|09:44
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:44
|FUCHS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Drägerwerk vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:27
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:10
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|Basler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:51
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:53
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research