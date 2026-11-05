AB InBev Aktie
|75,20EUR
|0,74EUR
|0,99%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Zahlen von 85 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Markt in Mittelamerika habe bei der Brauerei geglänzt, doch die Region Asien-Pazifik hinke von China bedingt hinterher, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gesamtpaket habe das Unternehmen ein solides drittes Quartal hinter sich./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
75,14 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
75,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|30.10.26
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|76,34
|2,52%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.