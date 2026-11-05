AB InBev Aktie

75,20EUR 0,74EUR 0,99%
AB InBev ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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05.11.2026 15:49:09

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AB Inbev nach Zahlen von 85 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Markt in Mittelamerika habe bei der Brauerei geglänzt, doch die Region Asien-Pazifik hinke von China bedingt hinterher, schrieb Axel Herlinghaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Gesamtpaket habe das Unternehmen ein solides drittes Quartal hinter sich./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Kaufen
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
75,14 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
75,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Axel Herlinghaus 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 76,34 2,52% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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14:28 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
14:27 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:24 Continental Buy UBS AG
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13:57 Siltronic Buy UBS AG
13:47 Diageo Neutral UBS AG
13:46 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
13:45 Boeing Outperform Bernstein Research
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13:37 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
13:35 RATIONAL Outperform RBC Capital Markets
13:34 ASOS Sector Perform RBC Capital Markets
13:32 Scout24 Overweight Barclays Capital
13:30 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
13:30 JCDecaux Overweight Barclays Capital
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13:20 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
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