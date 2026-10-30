AB InBev Aktie
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|1,04%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 81 auf 84 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal sei recht ordentlich gewesen, schrieb Laurence Whyatt am Freitag in seinem Resümee. Mit einem guten Geschäft in Zentral- und Südamerika kompensierten die Belgier Schwächen in China, den USA und der EMEA-Region. Whyatt hob seine operative Gewinnschätzung für 2026 an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 02:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
84,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
71,90 €
|
Abst. Kursziel*:
16,83%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
71,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,73%
|
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|
KGV*:
-
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|Barclays Capital
|29.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|AB InBev Buy
|UBS AG
|29.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|AB InBev Buy
|UBS AG
|29.10.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|29.10.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|29.09.26
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|71,96
|1,04%
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|Amazon Outperform
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|11:32
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|11:06
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|11:00
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:59
|Vonovia Buy
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|10:58
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:42
|OMV kaufen
|UBS AG
|10:37
|Amazon Buy
|UBS AG
|10:36
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|10:35
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|10:34
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|10:33
|BP Buy
|UBS AG
|10:32
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:32
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:31
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|10:20
|DO buy
|UBS AG
|10:14
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|10:14
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|10:13
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:58
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|09:57
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|09:56
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|09:56
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|DZ BANK
|09:46
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:38
|AB InBev Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|AIXTRON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:33
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:32
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|09:32
|AIXTRON Buy
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|09:27
|Andritz buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09:16
|Gerresheimer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:59
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|Air Liquide Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:39
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|08:37
|ABB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|STMicroelectronics Neutral
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|08:24
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Fresenius Medical Care Underweight
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|07:54
|SGL Carbon Hold
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|07:53
|Knorr-Bremse Buy
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|07:52
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|STMicroelectronics Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:51
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.