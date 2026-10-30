AB InBev Aktie

71,96EUR 0,74EUR 1,04%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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30.10.2026 09:38:02

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 81 auf 84 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das dritte Quartal sei recht ordentlich gewesen, schrieb Laurence Whyatt am Freitag in seinem Resümee. Mit einem guten Geschäft in Zentral- und Südamerika kompensierten die Belgier Schwächen in China, den USA und der EMEA-Region. Whyatt hob seine operative Gewinnschätzung für 2026 an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 02:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Equal Weight
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
71,90 € 		Abst. Kursziel*:
16,83%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
71,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,73%
Analyst Name::
Laurence Whyatt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 71,96 1,04% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

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09:56 Air Liquide Kaufen DZ BANK
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07:57 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:56 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:54 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
07:53 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
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