AB InBev Aktie

67,38EUR 0,84EUR 1,26%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.10.2026 11:46:04

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" belassen. Seinen am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal der europäischen Getränkehersteller überschrieb Sanjeet Aujla mit "Auf der Suche nach außergewöhnlichen Wachstumsstories". Ihm zufolge gehören zu diesen Unternehmen Campari und Coca-Cola HBC (CCH). Zudem fügte er unter anderem auch den Brauereikonzern AB Inbev hinzu, wobei hier das dritte Quartal nicht der entscheidende Faktor sei. Er bevorzugt unter den Brauereien dennoch Heineken wegen steigender Absatzmengen./ck/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67,18 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten
EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Performance Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktien gewesen.

29.09.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
22.09.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
15.09.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
08.09.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
01.09.26
 EURO STOXX 50-Titel AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
25.08.26
 EURO STOXX 50-Papier AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
18.08.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel hätte eine Investition in AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
11.08.26
 EURO STOXX 50-Wert AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Analysen
11:46 AB InBev Buy UBS AG
08:13 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 67,18 0,96% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Aktuelle Aktienanalysen

11:47 Rio Tinto Neutral UBS AG
11:46 AB InBev Buy UBS AG
11:37 Diageo Neutral UBS AG
11:33 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
11:28 Enel Buy UBS AG
11:22 ING Group Buy UBS AG
11:19 Shell Neutral UBS AG
11:17 Fresenius Medical Care Market-Perform Bernstein Research
10:56 London Stock Exchange Buy UBS AG
10:50 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
10:43 Volvo AB Buy UBS AG
10:38 SAP Neutral UBS AG
10:34 Porsche vz. Buy UBS AG
10:33 GEA Hold Warburg Research
10:30 Siemens Energy Halten DZ BANK
10:29 Continental Outperform Bernstein Research
09:59 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
09:58 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
09:58 arGEN-X Outperform Bernstein Research
09:58 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
09:40 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09:33 AT & S kaufen Deutsche Bank AG
09:26 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
09:25 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
08:57 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
08:53 Symrise Market-Perform Bernstein Research
08:53 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:52 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
08:51 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
08:50 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
08:30 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
08:29 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
08:27 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
08:18 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
08:14 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:13 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
08:09 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:59 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07:58 Vincorion Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:57 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:52 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
07:51 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 HENSOLDT Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Tesla Neutral UBS AG
07.10.26 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 ASML NV Outperform RBC Capital Markets
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen