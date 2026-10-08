AB InBev Aktie
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|1,26%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" belassen. Seinen am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf das dritte Quartal der europäischen Getränkehersteller überschrieb Sanjeet Aujla mit "Auf der Suche nach außergewöhnlichen Wachstumsstories". Ihm zufolge gehören zu diesen Unternehmen Campari und Coca-Cola HBC (CCH). Zudem fügte er unter anderem auch den Brauereikonzern AB Inbev hinzu, wobei hier das dritte Quartal nicht der entscheidende Faktor sei. Er bevorzugt unter den Brauereien dennoch Heineken wegen steigender Absatzmengen./ck/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 21:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,18 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
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|11:46
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08:13
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|RBC Capital Markets
|06.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
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|01.10.26
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|29.09.26
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|03.08.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
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|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|67,18
|0,96%
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|10:56
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|10:50
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|Warburg Research
|10:43
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|10:38
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|UBS AG
|10:34
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|10:33
|GEA Hold
|Warburg Research
|10:30
|Siemens Energy Halten
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|10:29
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:59
|Vodafone Group Buy
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|09:58
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|Deutsche Bank AG
|09:40
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09:33
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:26
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|09:25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|08:57
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
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|Bernstein Research
|08:52
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|Microsoft Outperform
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|08:14
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|07:59
|Porsche vz. Hold
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|07:51
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|07.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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