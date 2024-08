NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die A-Aktie von Alphabet auf "Outperform" mit einem Kursziel von 204 US-Dollar belassen. Analyst Brad Erickson verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass ein Bundesrichter in der Klage des US-Justizministeriums gegen die Monopolstellung der Suchmaschine Google recht gegeben habe. Als Nächstes dürften nun Folgeverfahren zur Bestimmung der Strafen drohen, schrieb er. Alphabet habe derweil bestätigt, in Berufung gehen zu wollen. Alles in allem seien diese Entwicklungen negativ für die Aktie, aber viele Investoren dürften von dem Ergebnis kaum überrascht sein./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 18:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2024 / 18:07 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.