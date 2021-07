Die Analysten der Deutschen Bank haben in Reaktion auf die jüngste Prognoseerhöhung des Anlagenbauers Andritz ihr Kursziel für die Aktie des Unternehmens von 53,0 auf 55,0 Euro erhöht. Die "Buy"-Empfehlung behält der Experte Lars Vom-Cleff in seiner Studie bei.

Andritz gehe von einem "deutlichen Anstieg" des Ergebnis auf operativer Ebene (EBITA) aus und rechne mit einer Rentabilität von rund acht Prozent, war am Montag bekannt geworden. Aufgrund dessen hob Vom-Cleff auch seine Schätzungen zum EBITA um sechs Prozent an, nachdem er diese in der Vorwoche bereits um vier Prozent erhöht hatte.

Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie wurden ebenfalls etwas hinaufgeschraubt. So erwarten die Experten für 2021 einen Ertrag je Titel von 3,57 Euro (bisher: 3,39). Für die Folgejahre soll der Gewinn je Anteilsschein bei 3,77 (3,64) Euro bzw. 3,93 (3,82) Euro liegen. Die Dividendenschätzung für 2021 beläuft sich auf 1,05 Euro je Papier. Die Schätzungen für 2022 und 2023 liegt bei 1,35 Euro bzw. 1,50 Euro.

Am Dienstagvormittag notierten Andritz an der Wiener Börse mit einem Kursplus von 1,35 Prozent bei 46,66 Euro.

