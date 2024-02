NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML nach einem Treffen mit dem Management auf "Outperform" mit einem Kursziel von 890 Euro belassen. Analystin Sara Russo hob den Fokus der Konzernführung auf die Verbesserung der operativen Effizienz in der Produktion und Wartung hervor. Zudem gebe es beim Halbleiterausrüster keinerlei Anzeichen, dass sich nach dem anstehenden Wechsel an der Konzernspitze etwas an der Strategie ändern werde, schrieb die Expertin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 05:00 / UTC



