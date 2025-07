NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 970 Euro auf "Overweight" belassen. Bei dem Halbleiterindustrie-Ausrüster könnte kurzfristige Vorsicht angesichts der Auftragsunsicherheit angebracht sein, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum zweiten Quartal. Angesichts der Positionierung der Aktie wäre bereits die Erfüllung der Konsensschätzungen positiv zu werten./rob/edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2025 / 22:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2025 / 01:00 / BST



