NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa wegen eines neuen Bewertungszeitraums von 36 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Trotz der vergleichsweise schwachen Kursentwicklung des Sektors bleibe er wegen zahlreicher Treiber positiv für die Versicherer gestimmt, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Axa gehört zu seinen Favoriten. Die mit einem Abschlag auf den Sektor gehandelten Aktie dürfte in den kommenden ein bis zwei Jahren von möglichen Aktienrückkäufen, einem unerwartet guten Schaden- und Unfallgeschäft, Umstrukturierungen und einem neuem Strategieplan (erstes Quartal 2024) profitieren./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2023 / 19:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.