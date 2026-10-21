Befesa Aktie
|32,70EUR
|-0,60EUR
|-1,80%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Umsatz dürfte um 7 Prozent gestiegen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch das operative Ergebnis (Ebitda) des Industrierecyclers schätzt der Analyst 7 Prozent über Vorjahr./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Hold
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32,50 €
|
Abst. Kursziel*:
20,00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,27%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
|
13.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
|
13.10.26
|Befesa-Aktie fällt: Jefferies senkt Kursziel, UBS hebt es an (dpa-AFX)
|
13.10.26
|ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Befesa auf 50 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
07.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
07.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX gibt zum Start nach (finanzen.at)
|
05.10.26
|SDAX aktuell: SDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Befesa
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|32,70
|-1,80%
Aktuelle Aktienanalysen
|20.10.26
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.10.26
|National Grid Sell
|UBS AG
|20.10.26
|NORMA Group Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|20.10.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|PNE Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Dürr Buy
|Warburg Research
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.26
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|20.10.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)