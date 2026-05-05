Befesa Aktie
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WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa nach Zahlen zum ersten Quartal von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz sei zwar auf Jahressicht um acht Prozent zurückgegangen, die Profitabilität habe aber zugenommen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Recycler von Industriestäuben und Salzschlacken habe von geringeren operativen Ausgaben und höheren Zinkpreisen profitiert./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Hold
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33,10 €
|
Abst. Kursziel*:
11,78%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
33,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,94%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
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30.04.26
|Freundlicher Handel: SDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
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30.04.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX nachmittags in Grün (finanzen.at)
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30.04.26
|Befesa-Aktie dennoch verlustreich: Konzern verbessert Ergebnis trotz Gegenwind (dpa-AFX)
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30.04.26
|Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX mittags (finanzen.at)
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30.04.26
|ROUNDUP: Industrierecycler Befesa will 2026 mehr verdienen - Prognose enttäuscht (dpa-AFX)
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30.04.26
|Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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30.04.26
|EQS-News: Befesa erzielt solides Q1 mit bereinigtem EBITDA von 58 Mio. € (+4% im Jahresvergleich) und Nettogewinn +11%; Gesamtjahres-EBITDA zwischen 250 Mio. € und 270 Mio. € erwartet (EQS Group)
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30.04.26
|EQS-News: Befesa achieves solid Q1 with adjusted EBITDA +4% YoY to €58m and Net Profit +11% and expects full year EBITDA between €250m and €270m (EQS Group)
Analysen zu Befesa
|13:17
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|Deutsche Bank AG
|01.05.26
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|UBS AG
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|UBS AG
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|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
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|23.04.26
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|21.04.26
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|Deutsche Bank AG
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|Befesa Hold
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