FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa nach Zahlen zum ersten Quartal von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz sei zwar auf Jahressicht um acht Prozent zurückgegangen, die Profitabilität habe aber zugenommen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Recycler von Industriestäuben und Salzschlacken habe von geringeren operativen Ausgaben und höheren Zinkpreisen profitiert./rob/bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET



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