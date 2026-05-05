Befesa Aktie

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WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

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05.05.2026 13:17:03

Befesa Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa nach Zahlen zum ersten Quartal von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz sei zwar auf Jahressicht um acht Prozent zurückgegangen, die Profitabilität habe aber zugenommen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Recycler von Industriestäuben und Salzschlacken habe von geringeren operativen Ausgaben und höheren Zinkpreisen profitiert./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Hold
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
33,10 € 		Abst. Kursziel*:
11,78%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
33,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,94%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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