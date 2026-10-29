Befesa Aktie
|37,95EUR
|2,95EUR
|8,43%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet erhöhte am Donnerstag nach dem Quartalsbericht seine Schätzungen für den Industrie-Recycler. Grundlage hierfür sei die voraussichtliche Steuerrückzahlung aus den USA, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36,70 €
|
Abst. Kursziel*:
49,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,93%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
|
12:26
|XETRA-Handel SDAX mittags knapp behauptet (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
28.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 44 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.26
|ROUNDUP: Industrie-Recycler Befesa erhöht Ergebnisziel - überrascht im Quartal (dpa-AFX)
|
28.10.26
|EQS-News: FY 2026 Adj. EBITDA guidance narrowed to €260m - €270m and Critical Minerals US grant to add €26m in EBITDA in Q4 2026, resulting in a new guidance of €286m - €296m (EQS Group)
|
28.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.at)
|
28.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 44 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Börse Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Befesa
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|37,70
|7,71%
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|13:49
|WACKER CHEMIE Kaufen
|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG