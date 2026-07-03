Befesa Aktie

31,00EUR 1,65EUR 5,62%
Befesa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164

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03.07.2026 11:04:25

Befesa Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal am 29. Juli dürften eine ähnliche Geschäftsentwicklung wie zum Jahresauftakt belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Umsatz sollte stagniert haben und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 6 Prozent gestiegen sein./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Befesa Hold
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
30,55 € 		Abst. Kursziel*:
14,57%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
31,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,90%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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